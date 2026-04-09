◇パ・リーグオリックス2―1ロッテ（2026年4月9日京セラD）左腕の違和感で緊急降板となったオリックス・宮城大弥は試合後、「（発症は）最後の方ですね。（箇所は）コメントを控えさせてもらいたい」と神妙な顔つきで話した。左腕は6回2死満塁で佐藤に初球を投じた直後、緊急降板を強いられていた。「状態としてはボチボチ良かった部類に入りますけど、最後（2番手の山崎）颯一郎さんにああいう急な展開で渡してしまっ