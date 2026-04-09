5月12日にフランスで開幕する、世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭ラインアップ発表会見が9日、フランスで開かれた。革新的な作品を選ぶ「ある視点」部門に、岸井ゆきの（34）主演の岨手由貴子監督（43）の新作「すべて真夜中の恋人たち」（今秋公開）が選ばれた。岸井と、脚本も手がけた岨手監督にとって、初のカンヌ映画祭出品となる。岸井は「ただただ映画が大好きな自分にとっては、このうえない、人生のギフト」と感激し