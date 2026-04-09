LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」が2026年4月9日(木)でサービス開始13周年を迎えたことを記念し、同日より「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」を開催する。「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」は、さまざまなジャンルのテーマに沿って、ユーザーが“推しマンガ”を投票する参加型企画。全13テーマのなかには、俳優やタレントとして多彩な分野で活躍される風間俊介が「語りたい