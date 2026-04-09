小説投稿サイト「野いちご」「Berry's Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版は、大人がときめく少女・和風コミックレーベル「noicomi COMICS」より、新刊となる『鬼の軍人と稀血の花嫁』(作画：五十里美春、原作：夏みのる)1・2巻を2026年4月10日(金)に発売する。『鬼の軍人と稀血の花嫁 1巻』■『鬼の軍人と稀血の花嫁 1巻』作画：五十里美春、原作：夏みのる価格：税込748円(本体680円＋税)＜あらすじ＞ 「君は俺のそばにい