ウクライナ侵攻を続けるロシアでは、首都モスクワでも通信規制が一段と強まり、市民生活に大きな影響が出ています。情報統制を強化する狙いがあるとみられます。記者「モスクワ市内のカフェです。普段はキャッシュレス化が進んでいて簡単にカードで支払うことができますが、先週末はカードが使えず、お店が大混乱に陥りました」モスクワにあるカフェでは先週、電子決済が突如、使用できなくなり、慣れない現金で支払いをやりとりす