大阪府和泉市の集合住宅の一室で女性２人の遺体が見つかった事件で、府警は９日、遺体はこの部屋に２人暮らしする母娘で、司法解剖の結果、死因はいずれも首を刺されたことによる失血死だったと発表した。府警は殺人事件と断定し、捜査本部を設置した。発表では、２人は職業不詳村上和子さん（７６）と、長女で社会福祉士の裕加さん（４１）。いずれも、首のほかに頭や背中にも複数の刺し傷や切り傷があり、身を守ろうとした際