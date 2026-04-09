日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの指揮官オリヴァー・グラスナーはバイエルンでプレイするフランス代表FWマイケル・オリーセ（24）を称賛した。英『Sky Sports』が報じている。オリーセは2021年夏から2024年夏までパレスでプレイした過去があり、パレスでは公式戦通算90試合で16ゴール25アシストを記録した。パレス時代から異彩を放っていたレフティーは順調にステップアップを遂げたが、バイエルンでもその存在感