お笑いコンビ・大自然のロジャーさん（38）としんちゃん（38）が9日、それぞれのSNSを更新。コンビを解散することを発表しました。大自然は、沖縄出身のロジャーさんと大阪出身のしんちゃんのコンビ。所属している吉本興業のプロフィルによると、2015年7月に結成。『M-1グランプリ』や『キングオブコント』で準決勝に進出したことがあり、バラエティー番組でも活躍しています。■大自然・ロジャーさんの発表文【全文】【ご報告】こ