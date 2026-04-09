お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が9日に公式YouTubeチャンネルを更新し「今後の吉本興業での活動について」というタイトルで動画をアップした。年度末を迎え、芸能界では退所や独立発表など多くの発表があった。そんな中ネット上では、粗品について「今にも吉本を辞めそう」「いつか会社を辞めるやろ」といった投稿が拡散されているという。この件について、粗品は「緊急で動画を回しているんですけど」と切り出すと