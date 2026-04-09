グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」が９日、「ＪＯ１ＤＥＲＳＨＯＷ２０２６’ＥＩＥＮ永縁‘」東京ドーム公演の２日目公演を行った。単独では、１年ぶり２度目の舞台に立ち、リーダーの與那城奨は「ただいま、東京ドーム！」と絶叫。白岩瑠姫は平日の昼間にも関わらず、満員に埋め尽くした会場を見渡しながら「今日来て良かったなと後悔させない公演にするので、よろしくお願いします！」と宣言した。全曲生バンド