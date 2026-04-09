5月12日にフランスで開幕する、世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭ラインアップ発表会見が9日、フランスで開かれた。21年に設立された世界史、民族、風土、生活習慣、信仰など現代社会を取り巻くテーマを描いた作品を選ぶカンヌプレミア部門には、本木雅弘（60）が主演し、黒沢清監督（70）が時代劇に初挑戦した「黒牢城」（6月19日公開）が選出された。本木は「世界から黒沢監督へ、高い信頼度のたまものだと思います。個人