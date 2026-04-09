大切なお母さんへ、上質なスイーツで感謝を伝えたい♡ヴィタメールから、華やかな母の日限定ギフトが登場しました。ショコラや焼き菓子を贅沢に詰め合わせたラインナップは、見た目の美しさも魅力。特別な日を彩る、心ときめくギフトをチェックしてみてください♪ 華やかなショコラ重箱♡ 「ラ フェット デ メール」は17個入5,940円（税込）。 1段目には人気ショコラや春限定フレーバ