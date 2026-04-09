東京・大田区のマンションで会社社長の男性を刃物で殺害したとして、殺人の罪で起訴された部下の男について、東京地検が起訴内容を強盗殺人の罪に変更するよう東京地裁に請求したことがわかりました。この事件は、今年1月、大田区大森北のマンションで、会社社長の河嶋明宏さん（44）を刃物で刺して殺害したとして、会社の部下の山中正裕被告（45）が逮捕・起訴されたものです。捜査関係者によりますと、山中被告は借金を抱えてい