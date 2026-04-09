俳優の松たか子さん（48）の主演映画『ナギダイアリー』（9月25日全国公開）が、5月にフランスで開催される第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式出品されることが9日、発表されました。映画は、自然豊かな町『ナギ』を舞台に、ある喪失を胸にひとり創作を続ける彫刻家の寄子をめぐる人間模様が描かれます。松さんが主人公の彫刻家・寄子を演じるほか、石橋静河さん（31）が彫刻のモデルとして寄子のもとを訪れる友