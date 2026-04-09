中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の記者が現地時間4月9日に確認したところによると、イランのモガダム駐パキスタン大使は同日、自らX（旧ツイッター）に投稿した「イランの代表団が9日夜にパキスタン首都のイスラマバードに到着する」の文を削除しました。モガダム大使は、「イスラエルは停戦合意にしばしば違反しているが、イラン代表団はパキスタンのシャバズ首相の招待を受け、9日夜にイスラマバードに到