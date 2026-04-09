ダイソンは、同社初のポータブルハンディファン『Dyson HushJet Mini Cool ファン』を発表した。5月7日よりダイソン公式オンラインストアで限定先行販売を開始し、5月20日より家電量販店などで順次販売される。価格はオープン。 本製品は、ハンディファン・ウェアラブルファン・デスクファンの3通りの使い方ができる多機能なポータブルファン。本体サイズは幅38mm×奥行き38mm×高さ180mm、重量はわずか212