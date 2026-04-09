LGエレクトロニクス・ジャパンが、AIソリューションを搭載したゲーミングモニター新シリーズ「LG UltraGear evo AI」の国内初モデルとして、39インチ5K2K有機ELモニター「39GX950B-B」と27インチ5K Hyper Mini LEDモニター「27GM950B-B」の予約販売を4月9日より開始した。 【画像あり】モニター外観 両モデルは、5K以上の超高解像度とAI機能を特徴とする同シリーズの第1弾