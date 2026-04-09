俳優の沢口靖子さん（60）が9日、熱海五郎一座『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』の製作発表記者会見に登場。12年ぶりに参加することについて意気込みを語りました。『熱海五郎一座』は、伊東四朗さんが旗揚げした『伊東四朗一座』の“東京の笑い”を継承した形で、三宅裕司さん（74）が旗揚げした一座です。2014年からは新橋演舞場に進出しシリーズ化。今回、シリーズ12弾の公演に、12年ぶりに沢口さ