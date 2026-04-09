アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（10日公開）劇場商品の一部が、発売中止となることが発表された。対象商品は「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』アレンジリボン」となっている。【画像】商品不良が発覚！発売中止となった『コナン』アレンジリボン作品公式Xにて書面で発表され、「『劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』アレンジリボン」発売中止に関するお