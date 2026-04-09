東京・六本木で、平成の青春が詰まった体験型の展覧会が開催しています。【写真で見る】「平成の青春」ポケベルに8cmCD、有線イヤホンを2人で…あなたはポケベル使える？平成の恋愛を追体験のイベント少し薄暗い放課後の教室に、学校帰りに時間を潰したファミレスも再現されています。30代女性「めっちゃ懐かしかったです。手が込みすぎていてビックリしました」「めっちゃ凄かったです、展示も。すごく楽しかったです」これは、東