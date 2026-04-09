弟子への暴力行為により、元横綱照ノ富士の伊勢ヶ浜親方が９日の日本相撲協会臨時理事会で降格と報酬減額の懲戒処分を受けた。殴られた側の幕内伯乃富士も泥酔して女性に不適切行為を働いていたことが明らかになり、師弟は理事会後にそろって東京都内の伊勢ヶ浜部屋前で謝罪した。定年後再雇用者の「参与」を除くと、親方の階級としては最下位の「平年寄」に降格した伊勢ヶ浜親方は「多くの方にご迷惑、ご心配をおかけして本当