女子ゴルフの人気選手、吉田鈴（２２）が６日、オフショットを公開し、反響を呼んだ。白のミニ丈スカート姿で目黒川の花見を楽しむ様子などを投稿。雰囲気ガラリの姿にコメント欄やＳＮＳなどでは「私服かわいいな！！」、「オフも可愛いな」、「どこから見ても女子プロゴルファーには見えない！！」、「女子ゴルフ界で１番かわいい」、「可愛くすぎて絶句」、「アイドル並みに可愛いプロゴルファー」、「モデルさんかな」、「