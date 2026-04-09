ボートレース蒲郡の「日本モーターボート選手会会長杯争奪戦」は９日、準優進出戦が行われた。佐々木康幸（５２＝静岡）は準進戦８Ｒでインから逃げ切って準優に勝ち上がった。２１号機は「悪い部分や気になる部分はない。最初は前操者の白井英治のペラを尊重していたけど、もう自分の形に調整したし慌てることはない」とドッシリ構える。５日目４Ｒでは１Ｍで石川吉鎬と接触した際に落水寸前になった。「アレは本当に危なか