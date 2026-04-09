阪神が９日、ヤクルト戦（甲子園）で７回途中降雨コールドによる２―０の勝利。開幕から４カード連続の勝ち越しを決めた。プロ発先発の茨木秀俊投手（２１）が雨中の力投で初勝利を手中に収めたのは、頼りになるクリーンアップの打点。４回、森下の４号先制ソロと大山の適時打による２点が若虎を援護した。チームにとって大きかったのは５番・一塁に座っている大山悠輔内野手（３１）のタイムリーだろう。４回、１点を先制し