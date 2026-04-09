ドル円のピボットは１５８．９０円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値159.09高値159.12安値158.49 159.94ハイブレイク 159.53抵抗2 159.31抵抗1 158.90ピボット 158.68支持1 158.27支持2 158.05ローブレイク ユーロ円 現値185.86高値185.88安値184.87 187.21ハイブレイク 186.55抵抗2 186.20抵抗1 185.54ピボット 185.19支持1