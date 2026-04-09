きょうの為替市場でドル円は買い戻しが優勢となっており、１５９円台を一時回復している。本日は前日の楽観ムードが一服。中東での戦闘が続く中、米国とイランの停戦の持続性に対する懸念が根強い。 イランが合意の一部が破られたと警告。イスラエルによるレバノンへの攻撃やホルムズ海峡の実質的な閉鎖継続により、米・イラン間の停戦期待は揺らいでいる。前日に急落していた原油も本日は１００ドル付近に反転。