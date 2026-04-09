９日、ダリオ氏（左）と握手を交わす何立峰氏。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京4月9日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・中央財経委員会弁公室主任は9日、米ヘッジファンド大手ブリッジウォーター・アソシエーツの創業者レイ・ダリオ氏と北京で会見した。９日、ダリオ氏（左）と会見する何立峰氏。（北京＝新華社記者／戴天放）