世界3大映画祭の1つ、カンヌ国際映画祭で9日、最高賞「パルムドール」を競うコンペティション部門に、日本人監督による3作品が同時に選出されました。今年で79回目となるカンヌ国際映画祭の正式出品作品が9日、発表されました。最高賞の「パルムドール」を競うコンペティション部門には、是枝裕和監督の「箱の中の羊」、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」、深田晃司監督の「ナギダイアリー」が選ばれました。日本人監督による3