SNSを中心に話題を集めている4人組グループ・モナキが、メジャーデビューを記念したイベントに登場。現在の心境やこれからの意気込みを明かしました。モナキは、じんさん（39）、サカイJr.さん（37）、ケンケンさん（29）、おヨネさん（28）からなるグループ。純烈・酒井一圭さん（50）がプロデュースした『セカンドチャンスオーディション』の応募者約1000人の中から選ばれました。デビューシングルの表題曲である『ほんまやで☆