俳優の石田純一（72）が9日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。「不倫は文化騒動」で支払った違約金額をぶっちゃけた。この日は、俳優の石田純一の自宅で、石田の寝室を片づける企画で、助っ人にギャル曽根が登場。96年に週刊誌が石田と女性モデルとのスキャンダルを報道したが、そこで“不倫は文化”騒動が巻き起こり、大きな話題を呼んだが、ギャル曽根が「あの事件があって、仕事がちょっと減ったとか