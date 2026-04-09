うちの子！？▶▶この作品を最初から読む女子高生ギャルのコトハは、派手な見た目から誤解されがちですが、勉強もアルバイトも全力で取り組む頑張り屋。下宿先に臨時の大家として現れた大学生・樹との同居生活も、いつの間にか数か月が経ち、隣にいるのが当たり前の存在になりつつありました。料理や家事を完璧にこなし、思わずドキッとする距離感で接してくる樹に、コトハの心は次第に揺れ動いていきます。しかし、この