2006年ドイツワールドカップにも出場した元エクアドル代表MFが、武装強盗未遂事件への関与疑いで逮捕された。英『ザ・サン』が伝えている。元エクアドル代表MFクリスティアン・ララ(45)は、武装強盗未遂事件に関与した疑いで警察に逮捕された。事件当時の映像は国内テレビでも放送され、拘束された同選手が周囲の市民から殴打や蹴打を受ける場面が映し出されていた。警察によると、事件は首都キトのラ・マグダレナ地区にある