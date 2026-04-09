【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ビッケブランカの新曲「Beast ≠ Knight（feat. Novel Core）」が、4月24日からテレビ朝日系で放送される新金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』のオープニングテーマに決定した。 ■4月9日のスペシャルイベントで初披露 ビッケブランカは4月9日、東京・Zepp Haneda（TOKY）でスペシャルイベント第6弾『VK Blanka presents RAINBOW ROAD -透-』を開催。 今回は、約2