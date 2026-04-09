左腕の違和感のため、6回途中で降板したオリックス・宮城＝京セラドームオリックスは9日、宮城大弥投手が先発登板したロッテ3回戦（京セラドーム大阪）で左腕の違和感のために途中降板したと発表した。1―0の六回2死満塁で、打者に1ボールとなったところで異変を訴え、ベンチに下がった。代わった投手の押し出し四球により追い付かれたため、勝敗は付かなかった。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）代表のサウスポー。