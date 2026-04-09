ソフトバンク２−０西武（パ・リーグ＝９日）――ソフトバンクが今季初の零封勝ち。七回に近藤の２ランで均衡を破り、大津は二塁を踏ませずに７回無失点で今季初勝利を挙げた。西武は打線が１安打と沈黙した。◇日本ハム４−２楽天（パ・リーグ＝９日）――日本ハムが３カード連続の勝ち越し。１点を追う六回、奈良間の適時打と清宮幸の３ランで逆転した。加藤貴が２勝目。楽天は好機であと１本が出なかった。◇オリックス２