お笑いタレントのビビる大木（51）の妻で元Folder5で歌手のAKINA（40）が9日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。再来年2028年のNHK大河ドラマが、ジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」に決定したことに言及した。この日、28年大河ドラマが「ジョン万」と発表されたことを受け、AKINAは「うをーーーまんじろーー！」と興奮を抑えられない様子。ジョン万次郎資料館の名誉館長を務める夫・大木がジョン万次郎に扮（