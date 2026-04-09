フジテレビ系「奇跡体験！アンビリバボー」がが８日、放送され、バナナマン・設楽統、日村勇紀がＭＣを務めた。この日は「超最新作！ＵＦＯ・ＵＡＰ・エイリアン未知との遭遇特大スクープＳＰ！」。女優・武井咲が登場した。武井の久々バラエティー出演にＳＮＳも即反応。「久々に武井咲見た」「武井咲ちゃん美しい」「笑顔も素敵だし幸せオーラが」「武井咲さん相変わらずお綺麗ね」「笑顔が柔らかくなって以前より素