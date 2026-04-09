阪神・桐敷拓馬投手（２６）が９日のヤクルト戦（甲子園）の７回に２番手として救援登板し１イニングを１安打無失点。ゲームはその裏の攻撃中に降雨コールドで終了したため、今季初となるセーブポイントもオマケとしてゲットした。チームの勢いを止めることなく、ホームでの勝利に貢献。「（雨で）マウンドのコンディションは悪い状態だったが、ストライクをしっかり投げることを意識した」と冷静な表情で左腕はこの日の登板を