◆パ・リーグオリックス２ｘ―１ロッテ＝延長１０回＝（９日・京セラドーム大阪）オリックス・宮城大弥投手（２４）が、９日のロッテ戦（京セラＤ）で緊急降板した。６回２死満塁で佐藤への初球がワンバウンドになると、異変に気づいた捕手・若月が一塁ベンチに合図。厚沢投手コーチ、トレーナーがマウンドへ向かうと、宮城は自力でベンチへと退いた。岸田監督は１ボールから投手交代。２番手・山崎が押し出し四球を与え、宮