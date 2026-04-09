情報キャスターを務める９日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）のオープニングに“遅刻”した同局の小室瑛莉子アナウンサーが、同番組の取材で訪れたテーマパークでのオフショットを公開した。小室アナは９日、自身のインスタグラムを更新。「ジュビリーブルー＃ディズニーシー＃めざましテレビ」と記し、東京ディズニーシーでのショットをアップ。カチューシャなどディズニーグッズを付け