◆パ・リーグ日本ハム４―２楽天（９日・楽天モバイル）日本ハムの新庄剛志監督が、６回に同点に追いついた３連打の裏側を語った。６回、代わった楽天の２番手・内から矢沢が右翼線二塁打で出塁すると、水野が中前打でつないで無死一、三塁。続く奈良間の場面は、ベンチに動きがあるかと思われたが強攻策で同点の中前適時打を放った。その直後に、清宮幸が決勝の３ラン。新庄監督は「普通、普通。それぐらいやってもらわな