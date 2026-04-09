4月9日放送のABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第6話で、結婚にかかる“お金”の現実を突きつけるモデルの彼女と、夢を語る彼氏との大激論が勃発。スタジオから旅を見守る藤本美貴も、思わず猛烈なダメ出しを繰り出す場面があった。【映像】スタイル抜群…元アイドルの全身ショット付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが「結婚か別れか」を決断する“恋人として最後”の旅行を描く同