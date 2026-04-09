デートを終えたしんじ（石丸伸二・43）が、あさ（神谷明采・25）の美貌と知性について「異論の余地なし」と大絶賛し、一人の人間として深くリスペクトする姿勢を見せた。【映像】石丸が惹かれた25歳のミス東大美女4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第