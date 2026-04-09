◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）「これほど嬉しいことはないかもしれません」と勝っても負けても、冷静さを保つのが常だった藤川球児監督も、プロ4年目で初勝利を飾った茨木秀俊の投球を手放しで絶賛した。「いやあ、嬉しい。本当に嬉しいです。素晴らしい投球と向こう気の強さを見せてくれた。なかなかチャンスがなかったけど、地道に自分で鍛えたことを出してくれた」と語り、雨の中での粘りの投