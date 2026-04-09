7日、東京都中央区の公式X（旧Twitter）は「不審者に注意！」と投稿した。投稿によると6日22時35分頃、中央区日本橋人形町1丁目の路上にて帰宅中の女子高生を見て「ウインク」をした男性がいるという不審者情報があったのだという。 中央区は「不審な人を見かけたら、ためらわずに110番通報してください」とし注意を呼び掛けている。 ネットでは「ウインクしただけで不審者扱いなのかよ」「目がかゆかっただけかもしれないじゃ