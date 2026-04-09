藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎八段（37）を挑戦者に迎える第84期名人戦7番勝負第1局は9日、東京都文京区「ホテル椿山荘東京」で2日目が指し継がれ、午後9時5分、後手・藤井が136手で勝利した。後手番からブレイクして4連覇へ好発進した。「端の位を取って指すというのは（これまでも）あるし、プラスでもある。第1局で指したかった」糸谷は振り駒で先手になり、初手でいきなり1筋の歩を突いた。そして3手目、