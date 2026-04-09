6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、26日に千葉・幕張メッセで開催される『ニコニコ超会議2026』内イベント「超コスプレ」「超ニコニコ盆踊り」に出演することが決定した。また「超スペシャルステージ」では、月1冠番組『キスマイ宮田のニコ生やったってit’s Alright!』の公開生放送も実施する。【集合ショット】カワイイ！サメに驚く芳根京子＆宮田俊哉ら今年で15年目を迎える「ニコニコ」の超巨大イベント『ニコニコ超