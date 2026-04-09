タレントのギャル曽根（40）が9日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。同じ病院で同じ日に出産した有名人と共演した。この日は、俳優の石田純一の自宅で、石田の寝室を片づける企画で、助っ人にギャル曽根が登場。その際に石田の妻でプロゴルファー・タレントの東尾理子と、第1子を同じ病院で同じ日に出産した仲良しのママ友と紹介され、スタジオの「嵐」櫻井翔は「そんなことあるんだ」と驚きの声を挙げ