9月4日に25周年を迎える東京ディズニーシーで、アニバーサリーイベント『スパークリング・ジュビリー』が報道陣に公開されました。園内は、海をイメージしたブルーの装飾が各所に施され、お祝いムードに。駆けつけたファンは記念撮影をしていました。ブルーに輝く特別な空間では、期間限定で来園した思い出をストーンに込めて“形”として持ち帰ることができます。そしてハーバーで行われるエンターテイメントでは、記念の衣装に身