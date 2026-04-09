俳優の真木よう子が、自身の離婚を振り返り、仕事と育児の役割逆転による葛藤と、当時の未熟さゆえに元夫を責めてしまったことへの後悔を告白した。【映像】真木よう子が離婚した夫4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、